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      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ

      Выпуск новостей за 14:00: Рассмотрение бюджета в Раде. Противостояние Израиля и Палестины

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 14:00 – Рада взялась за Государственный бюджет во втором чтении. Депутаты прогнозируют: могут завершить как к вечеру, так и на следующей неделе. Перед нардепами уже выступила Министер финансов Маркарова. Уже вторые сутки исламисты обстреливают ракетами территорию Израиля, тот наносит ответные удары авиацией и артиллерией.

      Также в выпуске:

      Миссия Международного валютного фонда возвращается в Украину.

      В Херсоне презентовали выставку фотографий "Мой папа – герой".

      Чрезвычайное положение в Венеции: город страдает от второго по масштабам наводнения в истории региона.

      blog_ava
      Главные новости 13 ноября: первый шаг к рынку земли, отмена призыва в армию
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      Теги: Верховная Рада Бюджет 2020 Новости Израиля Палестина Выпуск новостей
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