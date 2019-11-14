Выпуск новостей за 14:00: Рассмотрение бюджета в Раде. Противостояние Израиля и Палестины

В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 14:00 – Рада взялась за Государственный бюджет во втором чтении. Депутаты прогнозируют: могут завершить как к вечеру, так и на следующей неделе. Перед нардепами уже выступила Министер финансов Маркарова. Уже вторые сутки исламисты обстреливают ракетами территорию Израиля, тот наносит ответные удары авиацией и артиллерией.

Также в выпуске: Миссия Международного валютного фонда возвращается в Украину. В Херсоне презентовали выставку фотографий "Мой папа – герой". Чрезвычайное положение в Венеции: город страдает от второго по масштабам наводнения в истории региона.