Випуск новин за 14:00: Розгляд бюджету в Раді. Протистояння Ізраїлю та Палестини

У випуску новин за 14 листопада станом на 14:00 – Рада взялася за Державний бюджет у другому читанні. Депутати прогнозують: можуть завершити як до вечора, так і наступного тижня. Перед нардепами вже виступила міністерка фінансів Маркарова. Вже другу добу ісламісти обстрілюють ракетами територію Ізраїлю, той завдає ударів у відповідь авіацією та артилерією.

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