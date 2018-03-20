Выпуск новостей за 14:00: Разоружение депутатов. Дело Рубана
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 14:00 – депутаты рассмотрят законопроект о запрете ношения оружия в парламенте. Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на решение Шевченковского райсуда Киева о его аресте на 2 месяца и оставил Рубана под стражей.
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Источник: 24 Канал
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