16:37
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-7°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Сумка Савченко. Пінгвіни проти українців
Вєсті.UA
19:30, 19 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Випуск новин за 14:00: Роззброєння депутатів. Справа Рубана

Випуск новин 71 Читать новость на русском

У випуску новин за 20 березня станом на 14:00 – депутати розглянуть законопроект про заборону носіння зброї в парламенті. Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу захисту керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на рішення Шевченківського райсуду Києва про його арешт на 2 місяці і залишив Рубана під вартою.

Також у випуску:

На Донбас заїхали російські снайпери.

Чи змінюються умови роботи українців у Польщі.

У Франції затримали Ніколя Саркозі.

Теги: Верховна Рада Зброя Випуск новин Володимир Рубан Законопроект
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Савченко назвала всього одну умову, за якої б не підірвала Верховну Раду
сьогодні, 16:21 Савченко назвала всього одну умову, за якої б не підірвала Верховну Раду
390
Розслідування вбивства російського бізнесмена у Лондоні: поліція сповістила нові деталі
сьогодні, 15:53 Розслідування вбивства російського бізнесмена у Лондоні: поліція сповістила нові деталі
752
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук