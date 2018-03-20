Випуск новин за 14:00: Роззброєння депутатів. Справа Рубана
У випуску новин за 20 березня станом на 14:00 – депутати розглянуть законопроект про заборону носіння зброї в парламенті. Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу захисту керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на рішення Шевченківського райсуду Києва про його арешт на 2 місяці і залишив Рубана під вартою.
Також у випуску:
На Донбас заїхали російські снайпери.
Чи змінюються умови роботи українців у Польщі.
У Франції затримали Ніколя Саркозі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі