Випуск новин за 14:00: Роззброєння депутатів. Справа Рубана

У випуску новин за 20 березня станом на 14:00 – депутати розглянуть законопроект про заборону носіння зброї в парламенті. Апеляційний суд Києва не задовольнив скаргу захисту керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на рішення Шевченківського райсуду Києва про його арешт на 2 місяці і залишив Рубана під вартою.

Також у випуску: На Донбас заїхали російські снайпери. Чи змінюються умови роботи українців у Польщі. У Франції затримали Ніколя Саркозі.