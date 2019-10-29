Выпуск новостей за 14:00: Разведение сил на Донбассе. Импичмент Трампа

В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 14:00 – ранее президент заявлял о договоренности по разведению сил и средств на Донбассе. Однако, только в случае сохранения полной тишине в течение семи дней. Почему после вчерашних обстрелов разведение началось – неизвестно. Представители Демократической партии США требуют сделать публичным расследование касательно импичмента Дональда Трампа.

Также в выпуске: 29 октября во Минске снова соберется трехсторонняя контактная группа, там будут обсуждать разведение сил на Донбассе. Третий случай дифтерии зафиксировали в Киеве: в столичное инфекционное отделение доставили мужчину с симптомами болезни. В Чили не прекращаются массовые протесты: люди выходят на улицы уже вторую неделю подряд. В Днепре взорвался завод: причиной могло стать разрушение крыши над одним из цехов предприятия.