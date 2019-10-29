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      Выпуск новостей за 14:00: Разведение сил на Донбассе. Импичмент Трампа

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 октября по состоянию на 14:00 – ранее президент заявлял о договоренности по разведению сил и средств на Донбассе. Однако, только в случае сохранения полной тишине в течение семи дней. Почему после вчерашних обстрелов разведение началось – неизвестно. Представители Демократической партии США требуют сделать публичным расследование касательно импичмента Дональда Трампа.

      Также в выпуске:

      29 октября во Минске снова соберется трехсторонняя контактная группа, там будут обсуждать разведение сил на Донбассе.

      Третий случай дифтерии зафиксировали в Киеве: в столичное инфекционное отделение доставили мужчину с симптомами болезни.

      В Чили не прекращаются массовые протесты: люди выходят на улицы уже вторую неделю подряд.

      В Днепре взорвался завод: причиной могло стать разрушение крыши над одним из цехов предприятия.

      blog_ava
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      Теги: Разведение войск Война на Донбассе Новости США Импичмент Трампа Выпуск новостей
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