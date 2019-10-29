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      Випуск новин за 14:00: Розведення сил на Донбасі. Імпічмент Трампа

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 жовтня станом на 14:00 – раніше президент заявляв про домовленість щодо розведення сил і засобів на Донбасі. Однак, лише у разі збереження повної тиші упродовж семи днів. Чому ж після вчорашніх обстрілів розведення таки вирішили почати – невідомо. Представники Демократичної партії США вимагають зробити публічним розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.

      Також у випуску: 

      29 жовтня у Мінську знову збереться Тристороння контактна група, там обговорюватимуть розведення сил на Донбасі.

      Третій випадок дифтерії зафіксували в Києві: до столичного інфекційного відділення доставили чоловіка з симптомами хвороби.

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      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Розведення військ Випуск новин Імпічмент Трампа Новини США
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