Випуск новин за 14:00: Розведення сил на Донбасі. Імпічмент Трампа

У випуску новин за 29 жовтня станом на 14:00 – раніше президент заявляв про домовленість щодо розведення сил і засобів на Донбасі. Однак, лише у разі збереження повної тиші упродовж семи днів. Чому ж після вчорашніх обстрілів розведення таки вирішили почати – невідомо. Представники Демократичної партії США вимагають зробити публічним розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.

Також у випуску: 29 жовтня у Мінську знову збереться Тристороння контактна група, там обговорюватимуть розведення сил на Донбасі. Третій випадок дифтерії зафіксували в Києві: до столичного інфекційного відділення доставили чоловіка з симптомами хвороби. У Чилі не вщухають масові протести: люди виходять на вулиці вже другий тиждень поспіль. В Дніпрі вибухнув завод: причиною могло стати руйнування даху над одним із цехів підприємства.