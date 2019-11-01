Выпуск новостей за 14:00: Разведение у Золотого-4. Протест чешскому послу
В выпуске новостей за 1 ноября на 14:00 – разведение у Золотого-4 официально завершено. По крайней мере с украинской стороны. Военные, как и было условлено, отошли вглубь на километр. Чешского посла вызвали в Министерство иностранных дел Украины. Все из-за визита членов пророссийской псевдотатарской организации на официальный прием чешского президента в Праге.
Также в выпуске:
С сегодняшнего дня депутатам не будут платить за прогулы без уважительной причины. Вступил в силу закон, который меняет правила регистрации народных избранников.
Украинских экспертов и политиков, которые ходят на российские шоу и становятся частью пропаганды Кремля, называют мальчиками для битья.
Россия изолирует свой сегмент Интернета. С сегодняшнего дня закон о суверенном рунете обязывает российских провайдеров устанавливать специальное оборудование Роскомнадзора.
Двое молодых украинских ученых получили награды на мировом конкурсе научных проектов. За свои изобретения Ольга Харасахал завоевала золото, а Дмитрий Соломьянюк – бронзу.
Выбор редакции
-
С разницей в 51 год: Григорий Чапкис заявил, что живет с женщиной значительно моложе негосегодня , 15:20
-
Свитолина продолжила победную серию на Итоговом турнире, одолев Кенинсегодня , 14:53
-
Что изменится в ноябре: подорожание газа, е-удостоверения водителя и новые правила для нардеповсегодня , 14:30