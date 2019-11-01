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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Выпуск новостей за 14:00: Разведение у Золотого-4. Протест чешскому послу

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      В выпуске новостей за 1 ноября на 14:00 – разведение у Золотого-4 официально завершено. По крайней мере с украинской стороны. Военные, как и было условлено, отошли вглубь на километр. Чешского посла вызвали в Министерство иностранных дел Украины. Все из-за визита членов пророссийской псевдотатарской организации на официальный прием чешского президента в Праге.

      Также в выпуске:

      С сегодняшнего дня депутатам не будут платить за прогулы без уважительной причины. Вступил в силу закон, который меняет правила регистрации народных избранников.

      Украинских экспертов и политиков, которые ходят на российские шоу и становятся частью пропаганды Кремля, называют мальчиками для битья.

      Россия изолирует свой сегмент Интернета. С сегодняшнего дня закон о суверенном рунете обязывает российских провайдеров устанавливать специальное оборудование Роскомнадзора.

      Двое молодых украинских ученых получили награды на мировом конкурсе научных проектов. За свои изобретения Ольга Харасахал завоевала золото, а Дмитрий Соломьянюк – бронзу.

      blog_ava
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      Теги: Война Протесты Выпуск новостей Разведение войск Война на Донбассе
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