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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Випуск новин за 14:00: Розведення біля Золотого-4. Протест чеському послу

      Випуск новин 41 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 листопада станом на 14:00 – розведення біля Золотого-4 офіційно завершене. Принаймні з українського боку. Військові, як і було домовлено, відійшли вглиб на кілометр. Чеського посла викликали у Міністерство закордонних справ України. Все через візит членів проросійської псевдотатарської організації на офіційний прийом чеського президента у Празі.

      Також у випуску:

      Відсьогодні депутатам не платитимуть за прогули без поважної причини. Набув чинності закон, який змінює правила реєстрації народних обранців.

      Українських експертів та політиків, які ходять на російські шоу і стають частиною пропаганди Кремля, називають хлопчиками для побиття.

      Росія ізолює свій сегмент Інтернету. Від сьогодні закон про суверенний рунет зобов'язує російських провайдерів встановлювати спеціальне обладнання Роскомнагляду.

      Двоє молодих українських вчених здобули нагороди на світовому конкурсі наукових проєктів. За свої винаходи Ольга Харасахал виборола золото, а Дмитро Солом'янюк – бронзу.

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      сьогодні
      10159
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Війна Протести Розведення військ
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