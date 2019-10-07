Выпуск новостей за 14:00: Разведение войск откладывается. "Суд" над Путиным в Киеве
В выпуске новостей за 7 октября по состоянию на 14:00 – разведение сил и средств на предварительно определенных участках в Золотом и Петровском не началось, поскольку боевики обстреляли эти населенные пункты. Бывшие политзаключенные и крымские татары устроили импровизированный суд над Путиным под стенами посольства РФ в Киеве.
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