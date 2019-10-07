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      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

      Выпуск новостей за 14:00: Разведение войск откладывается. "Суд" над Путиным в Киеве

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 октября по состоянию на 14:00 – разведение сил и средств на предварительно определенных участках в Золотом и Петровском не началось, поскольку боевики обстреляли эти населенные пункты. Бывшие политзаключенные и крымские татары устроили импровизированный суд над Путиным под стенами посольства РФ в Киеве.

      Также в выпуске:

      В Сумах машина влетела в электроопору, а та разбила машину. В результате водитель и один пассажир погибли на месте.

      Во время гонки в Черкасской области легковушка влетела в толпу.

      Украинец выбросился из окна из-за буллинга учителя в Китае.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Путин Разведение войск Выпуск новостей
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