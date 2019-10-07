Випуск новин за 14:00: Розведення військ відкладається. "Суд" над Путіним у Києві
У випуску новин за 7 жовтня станом на 14:00 – розведення сил і засобів на попередньо визначених ділянках у Золотому і Петрівському не почалось, оскільки бойовики обстріляли ці населені пункти. Колишні політв'язні та кримські татари влаштували імпровізований суд над Путіним під стінами посольства РФ у Києві.
Також у випуску:
У Сумах машина влетіла в електроопору, а та розтрощила автівку. В результаті водій та один пасажир загинули на місці.
Під час перегонів на Черкащині легкових влетів у натовп.
Українець викинувся з вікна через булінг вчителя у Китаї.
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