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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Выпуск новостей за 14:00: Разведение войск в Золотом. Очереди в пунктах шиномонтажа

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 14:00 – возле Золотого на Луганщине продолжается процесс разведения войск и техники. Даже несмотря на зафиксированные военными обстрелы, которые не замечает ОБСЕ. С наступлением холодов водители массово начали менять летнюю резину на зимнюю. Запись расписана на неделю вперед.

      Также в выпуске:

      НАТО призывает Россию вывести оружие из Донбасса.

      Рада сняла неприкосновенность с Ярослава Дубневича.

       

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      Теги: Разведение войск Выпуск новостей
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