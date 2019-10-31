Выпуск новостей за 14:00: Разведение войск в Золотом. Очереди в пунктах шиномонтажа

В выпуске новостей за 31 октября по состоянию на 14:00 – возле Золотого на Луганщине продолжается процесс разведения войск и техники. Даже несмотря на зафиксированные военными обстрелы, которые не замечает ОБСЕ. С наступлением холодов водители массово начали менять летнюю резину на зимнюю. Запись расписана на неделю вперед.

Также в выпуске: НАТО призывает Россию вывести оружие из Донбасса. Рада сняла неприкосновенность с Ярослава Дубневича.