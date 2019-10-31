Випуск новин за 14:00: Розведення військ у Золотому. Черги в пунктах шиномонтажу

У випуску новин за 31 жовтня станом на 14:00 – біля Золотого на Луганщині продовжується процес розведення військ і техніки. Навіть попри зафіксовані військовими обстріли, які не помічає ОБСЄ. З настанням холоду водії масово почали змінювати літню гуму на зимову. Запис розписаний на тиждень уперед.

Також у випуску: НАТО закликає Росію вивести зброю з Донбасу. Рада зняла недоторканність з Ярослава Дубневича.