Выпуск новостей за 14:00: Реакция Чубарова на заявление Арахамии. Вручение подозрения Федине

В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 14:00 – председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на заявление Арахамии о воде. Он считает недопустимым обсуждать возможность разрешения ситуации на Донбассе, пользуясь Крымом. София Федина пришла в Государственное бюро расследований, где ей вручили подозрение из-за угрозы Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег. Последний раз жители иракской столицы видели его еще в 2008 году.