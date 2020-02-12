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      Выпуск новостей за 14:00: Реакция Чубарова на заявление Арахамии. Вручение подозрения Федине

      Выпуск новостей 56 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 14:00 – председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на заявление Арахамии о воде. Он считает недопустимым обсуждать возможность разрешения ситуации на Донбассе, пользуясь Крымом. София Федина пришла в Государственное бюро расследований, где ей вручили подозрение из-за угрозы Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

      Также в выпуске: 

      В Китае за минувшие сутки от коронавируса погибло еще 100 человек. Общее количество смертей на сегодня – 1115 пациентов. Заразилось вирусом уже 45 тысяч человек.

      В Запорожье зафиксировали еще два смертельных случая от осложнений гриппа – умерла 69-летняя женщина и 15-летняя девушка.

      В Багдаде впервые за 12 лет выпал снег. Последний раз жители иракской столицы видели его еще в 2008 году.

      Сколько людей заболели вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
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      Теги: Давид Арахамия Государственное бюро расследований Выпуск новостей Новости Крыма Рефат Чубаров София Федина
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