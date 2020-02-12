Випуск новин за 14:00: Реакція Чубарова на заяву Арахамії. Вручення підозри Федині

У випуску новин за 12 лютого станом на 14:00 – голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на заяву Арахамії про воду. Він вважає неприпустимим обговорювати можливість вирішення ситуації на Донбасі користуючись Кримом. Софія Федина прийшла у Державне бюро розслідувань, де їй вручили підозру через погрози Президенту України Володимиру Зеленському.

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