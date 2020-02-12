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      Випуск новин за 14:00: Реакція Чубарова на заяву Арахамії. Вручення підозри Федині

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 лютого станом на 14:00 – голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на заяву Арахамії про воду. Він вважає неприпустимим обговорювати можливість вирішення ситуації на Донбасі користуючись Кримом. Софія Федина прийшла у Державне бюро розслідувань, де їй вручили підозру через погрози Президенту України Володимиру Зеленському.

      Також у випуску: 

      У Китаї минулої доби від коронавірусу загинуло ще 100 людей. Загальна кількість смертей станом на сьогодні – 1115 пацієнтів. Заразилось вірусом вжде 45 тисяч осіб.

      У Запоріжжі зафіксували ще два смертельні випадки від ускладнень грипу – померла 69-річна жінка та 15-річна дівчина.

      У Багдаді вперше за 12 років випав сніг. Востаннє жителі іракської столиці бачили його ще у 2008 році. 

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      Теги: Новини Криму Випуск новин Давид Арахамія Рефат Чубаров Софія Федина Державне бюро розслідувань
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