Выпуск новостей за 14:00: Рейтинги партий. Гройсман уходит в отставку

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 14:00 – Группа "Рейтинг" опубликовала социологическое исследование, которое показывает, что больше всего украинцев проголосовали бы за партию "Слуга народа". Ее поддерживают более 43% избирателей. Второе место занимает платформа "За жизнь" – 10,5%. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что напишет заявление об отставке.

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Восемь украинских военных оказались в плену боевиков. Произошло это недалеко от поселка Новотроицкое, что на Луганщине, сообщает штаб Операции объединенных сил.

Андрей Парубий на предложение Зеленского созвал внеочередное заседание Рады. Такая спешка вызвана желанием новоизбранного президента Владимира Зеленского внести изменения в избирательное законодательство.