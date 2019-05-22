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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ОТСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Выпуск новостей за 14:00: Рейтинги партий. Гройсман уходит в отставку

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 14:00 – Группа "Рейтинг" опубликовала социологическое исследование, которое показывает, что больше всего украинцев проголосовали бы за партию "Слуга народа". Ее поддерживают более 43% избирателей. Второе место занимает платформа "За жизнь" – 10,5%. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что напишет заявление об отставке.

      Также в выпуске:

      Восемь украинских военных оказались в плену боевиков. Произошло это недалеко от поселка Новотроицкое, что на Луганщине, сообщает штаб Операции объединенных сил.

      Андрей Парубий на предложение Зеленского созвал внеочередное заседание Рады. Такая спешка вызвана желанием новоизбранного президента Владимира Зеленского внести изменения в избирательное законодательство.

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      Теги: Верховная Рада Парламентские выборы 2019 Владимир Гройсман Выпуск новостей Слуга народа
      Источник: 24 канал
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