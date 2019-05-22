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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Випуск новин за 14:00: Рейтинги партій. Гройсман йде у відставку

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 травня станом на 14:00 – Група "Рейтинг" опублікувала соціологічне дослідження, яке показує, що найбільше українців проголосували б за партію "Слуга народу". Її підтримують більше 43% виборців. Друге місце займає платформа "За життя" – 10,5%. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що напише заяву про відставку і буде просити, щоб Верховна Рада його звільнила.

      Також у випуску:

      Восьмеро українських військових опинились у полоні бойовиків. Сталось це неподалік селища Новотроїцьке, що на Луганщині, повідомляє штаб Операції об'єднанних сил.

      Андрій Парубій на пропозицію Зеленського скликав позачергове засідання Ради. Такий поспіх викликаний бажанням новообраного президента Володимира Зеленського внести зміни до виборчого законодавства.

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      Теги: Володимир Гройсман Випуск новин Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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