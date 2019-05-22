Випуск новин за 14:00: Рейтинги партій. Гройсман йде у відставку

У випуску новин за 22 травня станом на 14:00 – Група "Рейтинг" опублікувала соціологічне дослідження, яке показує, що найбільше українців проголосували б за партію "Слуга народу". Її підтримують більше 43% виборців. Друге місце займає платформа "За життя" – 10,5%. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що напише заяву про відставку і буде просити, щоб Верховна Рада його звільнила.

Також у випуску: Восьмеро українських військових опинились у полоні бойовиків. Сталось це неподалік селища Новотроїцьке, що на Луганщині, повідомляє штаб Операції об'єднанних сил. Андрій Парубій на пропозицію Зеленського скликав позачергове засідання Ради. Такий поспіх викликаний бажанням новообраного президента Володимира Зеленського внести зміни до виборчого законодавства.

Джерело: 24 канал