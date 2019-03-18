Выпуск новостей за 14:00: Ремонт Шулявского моста. Голосование за языковой закон
В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 14:00 – перед тем, как закрывать Шулявский мост, столичная власть подготовила карту, на которой показала, где можно искать альтернативные пути. Или водителям придется ехать в город заранее, когда нет потока машин. "Оппозиционный блок" внес немало правок в закон О государственном языке, из-за чего голосование за него затягивается.
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Источник: 24 канал
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