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      Выпуск новостей за 14:00: Ремонт Шулявского моста. Голосование за языковой закон

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 14:00 – перед тем, как закрывать Шулявский мост, столичная власть подготовила карту, на которой показала, где можно искать альтернативные пути. Или водителям придется ехать в город заранее, когда нет потока машин. "Оппозиционный блок" внес немало правок в закон О государственном языке, из-за чего голосование за него затягивается.

      Также в выпуске:

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      Опять потери на передовой: за сутки погиб один украинский воин.

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      Теги: Законодательство языковый вопрос Дороги Шулявский мост Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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