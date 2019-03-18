Випуск новин за 14:00: Ремонт Шулявського мосту. Голосування за мовний закон
У випуску новин за 18 березня станом на 14:00 – перед тим, як закривати Шулявський міст, столична влада підготувала мапу, на якій показала, де можна шукати альтернативні шляхи. Або водіям доведеться їхати у місто завчасно, коли немає потоку машин. "Опозиціний блок" вніс чимало правок у закон про державну мову, через що голосування за нього затягується.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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