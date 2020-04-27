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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
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      Выпуск новостей за 14:00: Режим самоизоляции будет сохранен. "Антиколомойский" зоконопроект

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 14:00 – режим самоизоляции в Украине сохранится и после открытия границ. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Финансовый комитет рекомендовал Раде принять так называемый "антиколомойский" законопроект. Депутаты завершили рассмотрение более 16 тысяч правок и посоветовали принять его в целом.

      Также в выпуске:

      Накануне поздно вечером полиция задержала заместителя председателя КГГА Владимира Слончака за то, что накинулся с пинками на патрульного полицейского.

      В Гонконге возобновились антиправительственные демонстрации. И это впервые с начала вспышки коронавируса.

      Сразу несколько регионов просят смягчить карантинные ограничения. Во Львове, Днепре и Ивано-Франковске призывают руководство страны разрешить работу продуктовых рынков. Вопрос открытия рынков рассмотрят уже в среду на заседании правительства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

      Теги: Карантин в Украине 2020 Законодательство Выпуск новостей
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