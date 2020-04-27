Выпуск новостей за 14:00: Режим самоизоляции будет сохранен. "Антиколомойский" зоконопроект
В выпуске новостей за 27 апреля по состоянию на 14:00 – режим самоизоляции в Украине сохранится и после открытия границ. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Финансовый комитет рекомендовал Раде принять так называемый "антиколомойский" законопроект. Депутаты завершили рассмотрение более 16 тысяч правок и посоветовали принять его в целом.
Также в выпуске:
Накануне поздно вечером полиция задержала заместителя председателя КГГА Владимира Слончака за то, что накинулся с пинками на патрульного полицейского.
В Гонконге возобновились антиправительственные демонстрации. И это впервые с начала вспышки коронавируса.
Сразу несколько регионов просят смягчить карантинные ограничения. Во Львове, Днепре и Ивано-Франковске призывают руководство страны разрешить работу продуктовых рынков. Вопрос открытия рынков рассмотрят уже в среду на заседании правительства. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте также
Выбор редакции
-
Япония запретит въезд украинцам из-за вспышки COVID-19: какие страны еще в списке16:27
-
Через COVID-19 у работников закрывают станцию медицинской помощи: детали16:26
-
Восстановить работу малого бизнеса и рынков призывают в ряде областей: устроили протесты16:26
-
блогВирішальний бій за Саакашвілі, або Слуги проти Офісу президента