Випуск новин за 14:00: Режим самоізоляції буде збережено. "Антиколомойський" законопроєкт
У випуску новин за 27 квітня станом на 14:00 – режим самоізоляції в Україні збережеться й після відкриття кордонів. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити так званий "антиколомойський" законопроєкт. Депутати завершили розгляд понад 16 тисяч правок та порадили ухвалити його в цілому.
Також у випуску:
Напередодні пізно ввечері поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака за те, що накинувся зі стусанами на патрульного поліцейського.
У Гонконгу поновилися антиурядові демонстрації. І це вперше з початку спалаху коронавірусу.
Одразу декілька регіонів просять пом'якшити карантинні обмеження. У Львові, Дніпрі та Івано-Франківську закликають керівництво країни дозволити роботу продуктових ринків. Питання відкриття ринків розглянуть вже у середу на засіданні уряду. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Читайте також
Вибір редакції
-
Підприємці перекривали трасу на Закарпатті з вимогою відкрити ринки: відео15:28
-
Українка, яка стала однією із найсильніших тенісисток планети: секрети успіху Світоліної15:27
-
Криклій розкрив деталі авіаційної мрії Зеленського15:24
-
блогВирішальний бій за Саакашвілі, або Слуги проти Офісу президента