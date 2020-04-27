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      Випуск новин за 14:00: Режим самоізоляції буде збережено. "Антиколомойський" законопроєкт

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 квітня станом на 14:00 – режим самоізоляції в Україні збережеться й після відкриття кордонів. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити так званий "антиколомойський" законопроєкт. Депутати завершили розгляд понад 16 тисяч правок та порадили ухвалити його в цілому.

      Також у випуску:

      Напередодні пізно ввечері поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака за те, що накинувся зі стусанами на патрульного поліцейського.

      У Гонконгу поновилися антиурядові демонстрації. І це вперше з початку спалаху коронавірусу.

      Одразу декілька регіонів просять пом'якшити карантинні обмеження. У Львові, Дніпрі та Івано-Франківську закликають керівництво країни дозволити роботу продуктових ринків. Питання відкриття ринків розглянуть вже у середу на засіданні уряду. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

      Теги: Карантин в Україні 2020 Законодавство Випуск новин
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