Випуск новин за 14:00: Режим самоізоляції буде збережено. "Антиколомойський" законопроєкт

У випуску новин за 27 квітня станом на 14:00 – режим самоізоляції в Україні збережеться й після відкриття кордонів. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити так званий "антиколомойський" законопроєкт. Депутати завершили розгляд понад 16 тисяч правок та порадили ухвалити його в цілому.

Також у випуску: Напередодні пізно ввечері поліція затримала заступника голови КМДА Володимира Слончака за те, що накинувся зі стусанами на патрульного поліцейського. У Гонконгу поновилися антиурядові демонстрації. І це вперше з початку спалаху коронавірусу. Одразу декілька регіонів просять пом'якшити карантинні обмеження. У Львові, Дніпрі та Івано-Франківську закликають керівництво країни дозволити роботу продуктових ринків. Питання відкриття ринків розглянуть вже у середу на засіданні уряду. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.