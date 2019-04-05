Выпуск новостей за 14:00: Результаты первого тура выборов. Программа "Доступные лекарства"

В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 14:00 – В ЦИК сказали, что результаты первого тура выборов могут объявить уже в воскресенье. В государственной программе "Доступные лекарства" произошло обновление. С 1 апреля вместо бумажных рецептов врачи начали выписывать электронные.

Также в выпуске: Мужчина пытался в коробке из под печенья перенести 150 попугаев через границу в Беларусь. Родственники жертв катастрофы MH17 считают Россию виновной. Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы на содержание алкоголя и наркотиков перед проведением дебатов.

Источник: 24 канал