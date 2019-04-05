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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 14:00: Результаты первого тура выборов. Программа "Доступные лекарства"

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 14:00 – В ЦИК сказали, что результаты первого тура выборов могут объявить уже в воскресенье. В государственной программе "Доступные лекарства" произошло обновление. С 1 апреля вместо бумажных рецептов врачи начали выписывать электронные.

      Также в выпуске:

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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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