Випуск новин за 14:00: Результати першого туру виборів. Програма "Доступні ліки"

У випуску новин за 5 березня станом на 14:00 – У ЦВК сказали, що результати першого туру виборів можуть оголосити вже у неділю. В державній програмі "Доступні ліки" відбулося оновлення. З 1 квітня замість паперових рецептів лікарі почали виписувати електронні.

Також у випуску: Чоловік намагався в коробці з під печива перенести 150 папуг через кордон до Білорусі. Родичі жертв катастрофи MH17 вважають Росію винною. Петро Порошенко та Володимир Зеленський здали аналізи на вміст алкоголю і наркотиків перед проведенням дебатів.

Джерело: 24 канал