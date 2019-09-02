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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
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      СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ УРАГАН ДОРИАН ВЕРХОВНАЯ РАДА ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Выпуск новостей за 14:00: Результаты заседания с Зеленским. Снятие неприкосновенности

      Выпуск новостей 145 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 14:00 – казино, мораторий на землю и коррупция на таможне – такими были главные темы во время встречи президента с руководителями Верховной Рады, Кабмина и силовиков. Владимир Зеленский созвал всех на Банковой. Неприкосновенность с депутатов таки должны снять – так решил парламентский комитет по вопросам правовой политики.

      Также в выпуске:

      Когда ждать местные выборы.

      Столичный аэропорт "Жуляны" закрыли на ремонт.

      Генпрокурор Руслан Рябошапка отстранил от должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

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      Теги: Выпуск новостей Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Верховная Рада Снятие неприкосновенности
      Источник: 24 канал
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