Выпуск новостей за 14:00: Результаты заседания с Зеленским. Снятие неприкосновенности

В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 14:00 – казино, мораторий на землю и коррупция на таможне – такими были главные темы во время встречи президента с руководителями Верховной Рады, Кабмина и силовиков. Владимир Зеленский созвал всех на Банковой. Неприкосновенность с депутатов таки должны снять – так решил парламентский комитет по вопросам правовой политики.

Также в выпуске: Когда ждать местные выборы. Столичный аэропорт "Жуляны" закрыли на ремонт. Генпрокурор Руслан Рябошапка отстранил от должности главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Источник: 24 канал