Выпуск новостей за 14:00: Результаты заседания с Зеленским. Снятие неприкосновенности
В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 14:00 – казино, мораторий на землю и коррупция на таможне – такими были главные темы во время встречи президента с руководителями Верховной Рады, Кабмина и силовиков. Владимир Зеленский созвал всех на Банковой. Неприкосновенность с депутатов таки должны снять – так решил парламентский комитет по вопросам правовой политики.
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Источник: 24 канал
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