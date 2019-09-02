Випуск новин за 14:00: Результати засідання з Зеленським. Зняття недоторканності
У випуску новин за 2 вересня станом на 14:00 – казино, мораторій на землю і корупція на митниці – такими були головні теми під час зустрічі президента з керівниками Верховної Ради, Кабміну і силовиків. Володимир Зеленський скликав усіх на Банковій. Недоторканність з депутатів таки мають зняти – так вирішив парламентський комітет з питань правової політики.
Також у випуску:
Коли чекати місцеві вибори.
Столичний аеропорт "Жуляни" закрили на ремонт.
Генпрокурор Руслан Рябошапка усунув з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
Джерело: 24 канал
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