Випуск новин за 14:00: Результати засідання з Зеленським. Зняття недоторканності

У випуску новин за 2 вересня станом на 14:00 – казино, мораторій на землю і корупція на митниці – такими були головні теми під час зустрічі президента з керівниками Верховної Ради, Кабміну і силовиків. Володимир Зеленський скликав усіх на Банковій. Недоторканність з депутатів таки мають зняти – так вирішив парламентський комітет з питань правової політики.

Також у випуску: Коли чекати місцеві вибори. Столичний аеропорт "Жуляни" закрили на ремонт. Генпрокурор Руслан Рябошапка усунув з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Джерело: 24 канал