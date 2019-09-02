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      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Випуск новин за 14:00: Результати засідання з Зеленським. Зняття недоторканності

      Випуск новин 28 Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 вересня станом на 14:00 – казино, мораторій на землю і корупція на митниці – такими були головні теми під час зустрічі президента з керівниками Верховної Ради, Кабміну і силовиків. Володимир Зеленський скликав усіх на Банковій. Недоторканність з депутатів таки мають зняти – так вирішив парламентський комітет з питань правової політики.

      Також у випуску:

      Коли чекати місцеві вибори.

      Столичний аеропорт "Жуляни" закрили на ремонт.

      Генпрокурор Руслан Рябошапка усунув з посади головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

      blog_ava
      Зняття недоторканності: що це означає
      сьогодні
      10130
      Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада Кабінет Міністрів України Випуск новин Зняття недоторканності
      Джерело: 24 канал
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