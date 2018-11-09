Выпуск новостей за 14:00: Российский шпион в Австрии. Диктант национального единства

В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 14:00 – в Австрии разоблачили офицера, который 20 лет шпионил в пользу России. Он передавал разведке РФ информацию о военной авиации и артиллерийских системах. В день украинского языка и письменности украинцы снова сели за парты, чтобы написать радиодиктант национального единства.

Также в выпуске: Во время отчета в парламенте генпрокурор Юрий Луценко обозвал нардепа Егора Соболева. Евробляхер сжег свой автомобиль в знак протеста против закона о растаможке. Антимонопольный комитет выявил махинации на закупках одноразовой посуды для армии.