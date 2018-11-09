Выпуск новостей за 14:00: Российский шпион в Австрии. Диктант национального единства
В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 14:00 – в Австрии разоблачили офицера, который 20 лет шпионил в пользу России. Он передавал разведке РФ информацию о военной авиации и артиллерийских системах. В день украинского языка и письменности украинцы снова сели за парты, чтобы написать радиодиктант национального единства.
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Источник: 24 канал
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