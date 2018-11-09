Випуск новин за 14:00: Російський шпигун в Австрії. Диктант національної єдності
У випуску новин за 9 листопада станом на 14:00 – в Австрії викрили офіцера, який 20 років шпигував на користь Росії. Він передавав розвідці РФ інформацію про військову авіацію та артилерійські системи. У день української мови та писемності українці знову сіли за парти, аби написати радіодиктант національної єдності.
Також у випуску:
Під час звіту в парламенті генпрокурор Юрій Луценко обізвав нардепа Єгора Соболєва.
Євробляхер спалив свій автомобіль на знак протесту проти закону про розмитнення.
Антимонопольний комітет виявив махінації на закупівлі одноразового посуду для армії.
Джерело: 24 канал
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