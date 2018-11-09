Випуск новин за 14:00: Російський шпигун в Австрії. Диктант національної єдності

У випуску новин за 9 листопада станом на 14:00 – в Австрії викрили офіцера, який 20 років шпигував на користь Росії. Він передавав розвідці РФ інформацію про військову авіацію та артилерійські системи. У день української мови та писемності українці знову сіли за парти, аби написати радіодиктант національної єдності.

Також у випуску: Під час звіту в парламенті генпрокурор Юрій Луценко обізвав нардепа Єгора Соболєва. Євробляхер спалив свій автомобіль на знак протесту проти закону про розмитнення. Антимонопольний комітет виявив махінації на закупівлі одноразового посуду для армії.