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      Випуск новин за 14:00: Російський шпигун в Австрії. Диктант національної єдності

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 листопада станом на 14:00 – в Австрії викрили офіцера, який 20 років шпигував на користь Росії. Він передавав розвідці РФ інформацію про військову авіацію та артилерійські системи. У день української мови та писемності українці знову сіли за парти, аби написати радіодиктант національної єдності.

      Також у випуску: 

      Під час звіту в парламенті генпрокурор Юрій Луценко обізвав нардепа Єгора Соболєва.

      Євробляхер спалив свій автомобіль на знак протесту проти закону про розмитнення.

      Антимонопольний комітет виявив махінації на закупівлі одноразового посуду для армії.

      Теги: Новини України Випуск новин Австрія Новини Росії мовне питання
      Джерело: 24 канал
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