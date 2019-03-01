Выпуск новостей за 14:00: Садовый не идет в президенты. Протесты в Херсоне

В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 14:00 – Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. В горсовете Херсона произошли столкновения, туда пришли активисты, которые против переименования улицы в честь Екатерины Гандзюк.

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