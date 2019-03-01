Випуск новин за 14:00: Садовий не йде у президенти. Протести у Херсоні

У випуску новин за 1 березня станом на 14:00 – Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий зняв свою кандидатуру з президентських виборів, та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. У міськраді Херсону відбулися сутички, туди прийшли активісти, які проти перейменування вулиці на честь Катерини Гандзюк.

Також у випуску: У Львові ніяк не можуть демонтувати радянський Монумент слави, 30-метрову стеллу просто не взмозі повалити. В Україні весна прийшла тільки за календарем, перші дні березня будуть вітряними, холодними, та ще й зі снігом. Із "Приватбанку" на рахунки "95 кварталу" через офшори вивели 41 мільйон доларів.