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      Выпуск новостей за 14:00: Санкции против России. Извержение вулкана в Новой Зеландии

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 14:00 – ЕС продлил санкции против России еще на полгода. Такое решение принял Европейский совет накануне в рамках двухдневного брюссельского саммита. Количество жертв от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 14. Вчера спасатели нашли еще шестерых погибших.

      Также в выпуске:

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      Теги: Извержение вулкана Санкции Выпуск новостей
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