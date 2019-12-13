Выпуск новостей за 14:00: Санкции против России. Извержение вулкана в Новой Зеландии
В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 14:00 – ЕС продлил санкции против России еще на полгода. Такое решение принял Европейский совет накануне в рамках двухдневного брюссельского саммита. Количество жертв от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 14. Вчера спасатели нашли еще шестерых погибших.
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