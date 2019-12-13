Выпуск новостей за 14:00: Санкции против России. Извержение вулкана в Новой Зеландии

В выпуске новостей 13 декабря по состоянию на 14:00 – ЕС продлил санкции против России еще на полгода. Такое решение принял Европейский совет накануне в рамках двухдневного брюссельского саммита. Количество жертв от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 14. Вчера спасатели нашли еще шестерых погибших.

Также в выпуске: На выборах в Великобритании победила Консервативная партия, которая борется за выход королевства из состава ЕС. Под Кривым Рогом пытают пациентов психоневрологического интерната. Правоохранители завершили первоочередной осмотр места пожара в Одесском колледже, где погибли 16 человек.