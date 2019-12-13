Випуск новин за 14:00: Санкції проти Росії. Виверження вулкана у Новій Зеландії
У випуску новин 13 грудня станом на 14:00 – ЄС продовжив санкції проти Росії ще на пів року. Таке рішення ухвалила Європейська рада напередодні у рамках дводенного брюссельського саміту. Кількість жертв від виверження вулкана у Новій Зеландії зросла до 14. Напередодні рятувальники знайшли ще шістьох загиблих.
Також у випуску:
На виборах у Великій Британії перемогла Консервативна партія, яка бореться за вихід королівства зі складу ЄС.
Під Кривим Рогом катують пацієнтів психоневрологічного інтернату.
Правоохоронці завершили першочерговий огляд місця пожежі в Одеському коледжі, де загинули 16 людей.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі