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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Випуск новин за 14:00: Санкції проти Росії. Виверження вулкана у Новій Зеландії

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин 13 грудня станом на 14:00 – ЄС продовжив санкції проти Росії ще на пів року. Таке рішення ухвалила Європейська рада напередодні у рамках дводенного брюссельського саміту. Кількість жертв від виверження вулкана у Новій Зеландії зросла до 14. Напередодні рятувальники знайшли ще шістьох загиблих.

      Також у випуску:

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      Під Кривим Рогом катують пацієнтів психоневрологічного інтернату.

      Правоохоронці завершили першочерговий огляд місця пожежі в Одеському коледжі, де загинули 16 людей.

      Пожежу на єдиному авіаносці Росії "Адмірал Кузнєцов" погасили: є загиблі та постраждалі
      сьогодні
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      Теги: Випуск новин Санкції Виверження вулкану
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