Випуск новин за 14:00: Санкції проти Росії. Виверження вулкана у Новій Зеландії

У випуску новин 13 грудня станом на 14:00 – ЄС продовжив санкції проти Росії ще на пів року. Таке рішення ухвалила Європейська рада напередодні у рамках дводенного брюссельського саміту. Кількість жертв від виверження вулкана у Новій Зеландії зросла до 14. Напередодні рятувальники знайшли ще шістьох загиблих.

Також у випуску: На виборах у Великій Британії перемогла Консервативна партія, яка бореться за вихід королівства зі складу ЄС. Під Кривим Рогом катують пацієнтів психоневрологічного інтернату. Правоохоронці завершили першочерговий огляд місця пожежі в Одеському коледжі, де загинули 16 людей.