Выпуск новостей за 14:00: Санкции против России. Снегопады во Франции

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 14:00 – Европейский Союз расширил санкции против ответственных за выборы президента России на территории оккупированного Крыма. Юг Франции накрыл мощный снегопад, объявлен предпоследний уровень опасности.

Также в выпуске: В возрасте 37 лет скончался судья Соломенского районного суда Киева Александр Боровник. Народные депутаты после трехнедельного перерыва вернулись к работе и собрали Согласительный совет. Взрывы в церквях в Индонезии: число погибших возросло до 17 человек. В Ирландии разбился легкомоторный самолет, погибли пилот и 7-летний мальчик.