Выпуск новостей за 14:00: Санкции против России. Снегопады во Франции
В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 14:00 – Европейский Союз расширил санкции против ответственных за выборы президента России на территории оккупированного Крыма. Юг Франции накрыл мощный снегопад, объявлен предпоследний уровень опасности.
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Источник: 24 Канал
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