Випуск новин за 14:00: Санкції проти Росії. Снігопади у Франції

У випуску новин за 14 травня станом на 14:00 – Європейський Союз розширив санкції проти відповідальних за вибори президента Росії на території окупованого Криму. Південь Франції накрив потужний снігопад, оголошено передостанній рівень небезпеки.

Також у випуску: У віці 37 років помер суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Боровник. Народні депутати після тритижневої перерви повернулися до роботи і скликали Погоджувальну раду. Вибухи в церквах в Індонезії: кількість загиблих зросла до 17 осіб. В Ірландії розбився легкомоторний літак, загинули пілот і 7-річний хлопчик.