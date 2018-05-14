Випуск новин за 14:00: Санкції проти Росії. Снігопади у Франції
У випуску новин за 14 травня станом на 14:00 – Європейський Союз розширив санкції проти відповідальних за вибори президента Росії на території окупованого Криму. Південь Франції накрив потужний снігопад, оголошено передостанній рівень небезпеки.
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Джерело: 24 Канал
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