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Випуск новин за 14:00: Санкції проти Росії. Снігопади у Франції

Випуск новин 82 Читать новость на русском

У випуску новин за 14 травня станом на 14:00 – Європейський Союз розширив санкції проти відповідальних за вибори президента Росії на території окупованого Криму. Південь Франції накрив потужний снігопад, оголошено передостанній рівень небезпеки.

Також у випуску:

У віці 37 років помер суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Боровник.

Народні депутати після тритижневої перерви повернулися до роботи і скликали Погоджувальну раду.

Вибухи в церквах в Індонезії: кількість загиблих зросла до 17 осіб.

В Ірландії розбився легкомоторний літак, загинули пілот і 7-річний хлопчик.

Теги: Анексія Криму Євросоюз Санкції Новини Криму Володимир Путін Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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