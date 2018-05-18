Выпуск новостей за 14:00: Санкции против России. США требует освобождения Сенцова

В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 14:00 – Порошенко подписал указ о введении персональных санкций против лиц, связанных с российской агрессией в Украине. Госдеп США требует освободить голодающего Сенцова и других политзаключенных.

Также в выпуске: 18 мая празднуют годовщину депортации крымских татар, которых в 1944 советская власть назвала предателями и принудительно выселила из их домов.



В результате обстрела поселка Троицкое российско-оккупационными войсками погибли два человека, 12-летний мальчик и его отец.



На Донбассе семеро наших защитников ранены, а также украинской армии удалось уничтожить 6 пророссийских наемников.



В Симферополе задержали участников акции памяти о депортации крымских татар.