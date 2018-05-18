17:29
18 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 11°C
  • субота
    22°C 13°C
  • неділя
    19°C 12°C
  • понеділок
    20°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російські вуду. Отряд імені Путіна
Вєсті Кремля
22:20, 17 травня
Вєсті.UA. Нечиста сила без вишиванки. Невинний Луценко
Вєсті.UA
20:48, 17 травня
Одеські
ЦРУ
09:00, сьогодні
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Випуск новин за 14:00: Санкції проти Росії. США вимагає звільнення Сенцова

Випуск новин 45 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 травня станом на 14:00 – Порошенко підписав указ про введення персональних санкцій проти осіб, пов'язаних з російською агресією в Україні. Держдеп США вимагає звільнити голодуючого Сенцова та інших політв'язнів.

Також у випуску:

18 травня святкують річницю депортації кримських татар, яких у 1944 радянська влада назвала зрадниками та примусово виселила з їхніх домівок.

У результаті обстрілу селище Троїцьке російсько-окупаційними військами загинули двоє людей, 12-річний хлопчик і його батько.

На Донбасі семеро наших захисників поранені, а також українській армії вдалося знищити 6 проросійських найманців.

У Сімферополі затримали учасників акції пам'яті про депортацію кримських татар.

 

 

Теги: Анексія Криму Випуск новин Українці в полоні РФ Олег Сенцов Санкції
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 17:01 "Северный поток-2" не дает Трампу спать спокойно
Злой Одессит 447
Каким коварным способом Украина хочет заполучить иностранных инвесторов
сьогодні, 16:00 Каким коварным способом Украина хочет заполучить иностранных инвесторов
Сергій Фурса 293
Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
сьогодні, 08:00 Що таке розкіш: тест-драйв двох Rolls Royce від Авто 24
Apple Pay в Україні – зрада чи перемога?
сьогодні, 15:00 Apple Pay в Україні – зрада чи перемога?
Ілля Кенігштейн 1208
74 роки по тому: як життя кримських татар перетворилося на пекло
сьогодні, 13:10 74 роки по тому: як життя кримських татар перетворилося на пекло
Настя Сукач 664
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук