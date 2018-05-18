Випуск новин за 14:00: Санкції проти Росії. США вимагає звільнення Сенцова
У випуску новин за 18 травня станом на 14:00 – Порошенко підписав указ про введення персональних санкцій проти осіб, пов'язаних з російською агресією в Україні. Держдеп США вимагає звільнити голодуючого Сенцова та інших політв'язнів.
Також у випуску:
18 травня святкують річницю депортації кримських татар, яких у 1944 радянська влада назвала зрадниками та примусово виселила з їхніх домівок.
У результаті обстрілу селище Троїцьке російсько-окупаційними військами загинули двоє людей, 12-річний хлопчик і його батько.
На Донбасі семеро наших захисників поранені, а також українській армії вдалося знищити 6 проросійських найманців.
У Сімферополі затримали учасників акції пам'яті про депортацію кримських татар.
Джерело: 24 канал
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