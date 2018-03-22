Выпуск новостей за 14:00: Савченко лишили неприкосновенности. Прослушивание Холодницького
В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 14:00 – Депутаты все-таки лишили Надежду Савченко ее депутатской привилегии. А также позволили привлечь ее к уголовной ответственности, задержать и арестовать. Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что нашел жучок в своем кабинете.
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Источник: 24 Канал
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