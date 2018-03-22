Випуск новин за 14:00: Надію Савченко позбавили недоторканності. Прослуховування Холодницького
У випуску новин за 22 березня станом на 14:00 – Депутати таки позбавили Надію Савченко її депутатського привілею. А також дозволили притягнути її до кримінальної відповідальності, затримати й арештувати. Керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив, що знайшов жучок у своєму кабінеті.
Також у випуску:
У Львові офіційно визнали червоно-чорний прапор.
Вибух на хімічному заводі в Чехії.
У Словаччині сформували новий уряд.
Джерело: 24 Канал
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