Выпуск новостей за 14:00: Савченко на допросе. С Бакулина сняли иммунитет

В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 14:00 – Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке теракта. Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Во времена президента Януковича Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины".

Также в выпуске: В военной части Миргорода погиб контрактник. Европа ищет новых поставщиков газа. Как скандал с Скрипалем повлияет на Украину.