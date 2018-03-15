Выпуск новостей за 14:00: Савченко на допросе. С Бакулина сняли иммунитет
Выпуск новостей 15:26, сегодня 141 Читати новину українською
В выпуске новостей за 15 марта по состоянию на 14:00 – Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке теракта. Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Во времена президента Януковича Бакулин возглавлял "Нафтогаз Украины".
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Источник: 24 Канал
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