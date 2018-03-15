Випуск новин за 14:00: Савченко на допиті. З Бакуліна зняли імунітет

У випуску новин за 15 березня станом на 14:00 – Надію Савченко викликали на допит в СБУ в якості свідка у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці теракту. Верховна Рада зняла недоторканність з нардепа від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна. В часи президента Януковича Бакулін очолював "Нафтогаз України".

Також у випуску: У військовій частині Миргорода загинув контрактник. Європа шукає нових постачальників газу. Як скандал з Скрипалем вплине на Україну.