Випуск новин за 14:00: Савченко на допиті. З Бакуліна зняли імунітет
Випуск новин 15:11, сьогодні 154 Читать новость на русском
У випуску новин за 15 березня станом на 14:00 – Надію Савченко викликали на допит в СБУ в якості свідка у справі Володимира Рубана, якого підозрюють у підготовці теракту. Верховна Рада зняла недоторканність з нардепа від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна. В часи президента Януковича Бакулін очолював "Нафтогаз України".
Також у випуску:
У військовій частині Миргорода загинув контрактник.
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Як скандал з Скрипалем вплине на Україну.
Джерело: 24 Канал
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