Выпуск новостей за 14:00: Савченко в Раде. Закон о переименовании УПЦ МП
В выпуске новостей за 23 апреля состоянию на 14:00 – впервые после освобождения из-под стражи в Верховную Раду пришла народный депутат Надежда Савченко. Поскольку истек срок ее содержания под стражей, а суд не продлил его. Парламент готов доказывать в суде правомерность закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.
Также в выпуске:
Юрист, народный депутат Леонид Емец отметил, что парламент можно досрочно распустить до 27 апреля.
Президент Чехии и премьер-министр Венгрии готовы помогать новоизбранному президенту Зеленскому.
В отставку подал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
Источник: 24 канал
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