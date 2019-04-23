Выпуск новостей за 14:00: Савченко в Раде. Закон о переименовании УПЦ МП

В выпуске новостей за 23 апреля состоянию на 14:00 – впервые после освобождения из-под стражи в Верховную Раду пришла народный депутат Надежда Савченко. Поскольку истек срок ее содержания под стражей, а суд не продлил его. Парламент готов доказывать в суде правомерность закона о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата.

Также в выпуске: Юрист, народный депутат Леонид Емец отметил, что парламент можно досрочно распустить до 27 апреля. Президент Чехии и премьер-министр Венгрии готовы помогать новоизбранному президенту Зеленскому. В отставку подал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Источник: 24 канал