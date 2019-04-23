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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Випуск новин за 14:00: Савченко в Раді. Закон про перейменування УПЦ МП

      Випуск новин 50 Читать новость на русском

      У випуску новин за 23 квітня станом на 14:00 – вперше після звільнення з-під варти до Верховної Ради завітала народний депутат Надія Савченко. Оскільки збіг термін її тримання під вартою, а суд не продовжив його. Парламент готовий доводити в суді правомірність закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

      Також у випуску:

      Юрист, народний депутат Леонід Ємець наголосив, що парламент можна достроково розпустити до 27 квітня.

      Президент Чехії та прем'єр-міністр Угорщини готові допомагати новообраному президенту Зеленському.

      У відставку подав голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

      blog_ava
      Лідери фракцій парламенту висунули вимоги Зеленському
      сьогодні
      15024
      Теги: Судді Випуск новин Надія Савченко Верховна Рада Законодавство УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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