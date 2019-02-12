Выпуск новостей за 14:00: Шпионский скандал в Эстонии. Суд над Супрун

В выпуске новостей за 12 февраля по состоянию на 14:00 – двоих граждан Эстонии, отца и сына, которые работали на российскую разведку, осудили за государственную измену и шпионаж. Сегодня Окружной административный суд Киева должен решить, может ли Ульяна Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Также в выпуске: Шевченковский админсуд в Киеве избирает меру пресечения Владиславу Мангеру, которому накануне объявили подозрение в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. Российский суд оставил еще четырех пленных украинских моряков под стражей до конца апреля 2019 года. 20-метровые волны и сильный снегопад накрыли американские Гавайи, один человек погиб. В аэропорту российского Барнаула упал трап с людьми, в результате инцидента пострадали шесть человек.