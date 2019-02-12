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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Випуск новин за 14:00: Шпигунський скандал в Естонії. Суд над Супрун

      Випуск новин 210 Читать новость на русском

      У випуску новин за 12 лютого станом на 14:00 – двох громадян Естонії, батька та сина, які працювали на російську розвідку, засудили за державну зраду та шпигунство. Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва має вирішити, чи може Уляна Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

      Також у випуску: 

      Шевченківський адмінсуд в Києві обирає запобіжний захід Владиславу Мангеру, якому напередодні оголосили підозру в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.

      Російський суд залишив ще чотирьох полонених українських моряків під вартою до кінця квітня 2019 року.

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      Теги: Новини України Новини Росії Уляна Супрун Випуск новин Естонія
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 12 лютого
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