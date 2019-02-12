Випуск новин за 14:00: Шпигунський скандал в Естонії. Суд над Супрун

У випуску новин за 12 лютого станом на 14:00 – двох громадян Естонії, батька та сина, які працювали на російську розвідку, засудили за державну зраду та шпигунство. Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва має вирішити, чи може Уляна Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Також у випуску: Шевченківський адмінсуд в Києві обирає запобіжний захід Владиславу Мангеру, якому напередодні оголосили підозру в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Російський суд залишив ще чотирьох полонених українських моряків під вартою до кінця квітня 2019 року. 20-метрові хвилі та сильний снігопад накрили американські Гаваї, одна людина загинула. У аеропорту російського Барнаула впав трап з людьми, внаслідок інциденту постраждали шестеро людей.