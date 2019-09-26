Выпуск новостей за 14:00: Ситуация на Донбассе. "112 Украина" без лицензии
В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 14:00 – на Донбассе двое военных получили ранения в результате вражеских обстрелов, один получил боевую травму. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу "112 Украина" на цифровое вещание.
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Во Львове на супермаркет упал строительный кран: пострадала 45-летняя женщина – его водитель.
Сегодня в прессе должны обнародовать текст донесения американского разведчика об июльском разговоре Трампа с Зеленским.
В оккупированном Донецке продолжают взрываться склады с боеприпасами террористов. Оккупанты даже начали эвакуацию населения из районов, расположенных вблизи арсенала.
Источник: 24 канал
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