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      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США 112 КАНАЛ ДОНАЛЬД ТРАМП

      Выпуск новостей за 14:00: Ситуация на Донбассе. "112 Украина" без лицензии

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 сентября по состоянию на 14:00 – на Донбассе двое военных получили ранения в результате вражеских обстрелов, один получил боевую травму. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказался продлевать лицензию телеканалу "112 Украина" на цифровое вещание.

      Также в выпуске:

      Во Львове на супермаркет упал строительный кран: пострадала 45-летняя женщина – его водитель.

      Сегодня в прессе должны обнародовать текст донесения американского разведчика об июльском разговоре Трампа с Зеленским.

      В оккупированном Донецке продолжают взрываться склады с боеприпасами террористов. Оккупанты даже начали эвакуацию населения из районов, расположенных вблизи арсенала.

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      Теги: СМИ Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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