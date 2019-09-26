Випуск новин за 14:00: Ситуація на Донбасі. "112 Україна" без ліцензції
У випуску новин за 26 вересня станом на 14:00 – на Донбасі двоє військових зазнали поранень внаслідок ворожих обстрілів, один зазнав бойового травмування. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення відмовилася продовжувати ліцензію телеканалу "112 Україна" на цифрове мовлення.
Також у випуску:
У Львові на супермаркет упав будівельний кран: постраждала 45-річна жінка – його водійка.
Сьогодні у пресі мають оприлюднити текст скарги американського розвідника про липневу розмову Трампа із Зеленським.
В окупованому Донецьку продовжують вибухати склади з боєприпасами терористів. Окупанти навіть розпочали евакуацію населення з районів, розташованих поблизу арсеналу.
Джерело: 24 канал
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