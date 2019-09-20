Выпуск новостей за 14:00: Ситуация на фронте. Встреча Зеленского с Трампом

В выпуске новостей за 20 сентября по состоянию на 14:00 – значительно увеличилось количество обстрелов на Донбассе за прошедшие сутки. Боевики открывали огонь по нашим позициям 13 раз. Президент Украины Владимир Зеленский выступит на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Также в выпуске: Сегодня Днепровский районный суд столицы выберет меру пресечения "минеру" моста Метро – бывшем военному Алексею Белько. Кабинет Министров представил в Верховной Раде проект бюджета Украины на 2020 год. Его представила министр финансов Украины Оксана Маркарова. В центре города Луцк горел военный госпиталь. По предварительной информации, пламя вспыхнуло после двух часов ночи в административном крыле и перекинулось на крышу здания.

Источник: 24 канал