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      БЮДЖЕТ 2020 КИЇВРАДА ВЕРХОВНА РАДА
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      Випуск новин за 14:00: Ситуація на фронті. Зустріч Зеленського з Трампом

      Випуск новин 15

      У випуску новин за 20 вересня станом на 14:00 –значно побільшало обстрілів на Донбасі за минулу добу. Бойовики відкривали вогонь по наших позиціях 13 разів. Президент України Володимир Зеленський виступить на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 25 вересня.

      Також у випуску:

      Сьогодні Дніпровський районний суд столиці обере запобіжний захід "мінеру" мосту Метро – колишньому військовому Олексієві Бельку.

      Кабінет Міністрів представив у Верховній Раді проєкт бюджету України на 2020 рік. Його презентувала міністр фінансів України Оксана Маркарова.

      У центрі міста Луцьк палав військовий шпиталь. За попередньою інформацією, полум'я спалахнуло після другої години ночі в адміністративному крилі та перекинулось на дах будівлі.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Володимир Зеленський Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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