Випуск новин за 14:00: Ситуація на фронті. Зустріч Зеленського з Трампом

У випуску новин за 20 вересня станом на 14:00 –значно побільшало обстрілів на Донбасі за минулу добу. Бойовики відкривали вогонь по наших позиціях 13 разів. Президент України Володимир Зеленський виступить на 74-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку 25 вересня.

Також у випуску: Сьогодні Дніпровський районний суд столиці обере запобіжний захід "мінеру" мосту Метро – колишньому військовому Олексієві Бельку. Кабінет Міністрів представив у Верховній Раді проєкт бюджету України на 2020 рік. Його презентувала міністр фінансів України Оксана Маркарова. У центрі міста Луцьк палав військовий шпиталь. За попередньою інформацією, полум'я спалахнуло після другої години ночі в адміністративному крилі та перекинулось на дах будівлі.

Джерело: 24 канал