Выпуск новостей за 14:00: Ситуация на фронте. Заявление Авакова об "Азове"
В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 14:00 – боевики 25 раз обстреляли позиции наших армейцев, один военный ранен. А стреляет враг, потому что позиция в районе шахты Бутовка для украинской армии – стратегическая. "Азов" – не террористы и не нацисты, убеждает Арсен Аваков. Полк, который входит в состав Нацгвардии, по мнению министра, наиболее эффективное спецподразделение на Донбассе.
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