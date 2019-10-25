Выпуск новостей за 14:00: Ситуация на фронте. Заявление Авакова об "Азове"

В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 14:00 – боевики 25 раз обстреляли позиции наших армейцев, один военный ранен. А стреляет враг, потому что позиция в районе шахты Бутовка для украинской армии – стратегическая. "Азов" – не террористы и не нацисты, убеждает Арсен Аваков. Полк, который входит в состав Нацгвардии, по мнению министра, наиболее эффективное спецподразделение на Донбассе.

Также в выпуске: 1000-гривневая купюра с сегодняшнего дня вошла в обращение. Десять украинцев попали в ДТП в Турции. В Киеве произошел очередной взрыв гранаты, пострадавших нет.