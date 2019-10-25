Випуск новин за 14:00: Ситуація на фронті. Заява Авакова про "Азов"

У випуску новин за 25 жовтня станом на 14:00 – російські найманці 25 разів обстріляли позиції наших армійців, один військовий поранений. А стріляє ворог, тому що позиція в районі шахти Бутівка для українського війська – стратегічна. "Азов" – не терористи, і не нацисти, переконує Арсен Аваков. Полк, який входить до складу Нацгвардії, на думку міністра, найбільш ефективний спецпідрозділ на Донбасі.

Також у випуску: 1000-гривнева купюра відсьогодні увійшла в обіг. Десять українців потрапили у ДТП в Туреччині. У Києві стався черговий вибух гранати, постраждалих немає.