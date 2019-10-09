Выпуск новостей за 14:00: Ситуация в Золотом. Противостояние "Нафтогаза" и "Газпрома"

В выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 14:00 – полиция не пускала ветеранов АТО в Золотое и даже угрожала оружием. Ведь они вместе с активистами хотели провести там акцию протеста против разведения войск. В Стокгольмском арбитражном суде начали рассмотрение жалобы российского газового монополиста "Газпрома" в отношении украинского "Нафтогаза". Окончательное решение ожидают осенью 2021 год

Также в выпуске:

Во время разведения войск на Донбассе подконтрольные Украине села и города могут оказаться в так называемой серой зоне.

Бабье лето начнется до конца недели и продлится почти две недели.

В Ровно полицейский выстрелил себе в голову прямо во время дежурства.