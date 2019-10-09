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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Выпуск новостей за 14:00: Ситуация в Золотом. Противостояние "Нафтогаза" и "Газпрома"

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 октября по состоянию на 14:00 – полиция не пускала ветеранов АТО в Золотое и даже угрожала оружием. Ведь они вместе с активистами хотели провести там акцию протеста против разведения войск. В Стокгольмском арбитражном суде начали рассмотрение жалобы российского газового монополиста "Газпрома" в отношении украинского "Нафтогаза". Окончательное решение ожидают осенью 2021 год

      Также в выпуске:

      Во время разведения войск на Донбассе подконтрольные Украине села и города могут оказаться в так называемой серой зоне.

      Бабье лето начнется до конца недели и продлится почти две недели.

      В Ровно полицейский выстрелил себе в голову прямо во время дежурства.

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      Теги: Судьи Война на Донбассе Газпром Нафтогаз Выпуск новостей
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