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      Випуск новин за 14:00: Ситуація в Золотому. Протистояння "Нафтогазу" та "Газпрому"

      Випуск новин 22 Читать новость на русском

      У випуску новин за 9 жовтня станом на 14:00 – поліція не пускала ветеранів АТО в Золоте і навіть погрожувала зброєю. Адже вони разом із активістами хотіли провести там акцію протесту проти розведення військ. У Стокгольмському арбітражному суді розпочали розгляд скарги російського газового монополіста "Газпрому" щодо українського "Нафтогазу". Остаточне рішення очікують восени 2021 року.

      Також у випуску:

      Під час розведення військ на Донбасі підконтрольні Україні села та міста можуть опинитися у так званій сірій зоні.

      Бабине літо почнеться до кінця тижня та триватиме майже два тижні.

      У Рівному поліцейський вистрелив собі у голову просто під час чергування.

      blog_ava
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      Теги: Судді Випуск новин Нафтогаз Газпром Війна на Донбасі
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