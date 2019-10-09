Випуск новин за 14:00: Ситуація в Золотому. Протистояння "Нафтогазу" та "Газпрому"
У випуску новин за 9 жовтня станом на 14:00 – поліція не пускала ветеранів АТО в Золоте і навіть погрожувала зброєю. Адже вони разом із активістами хотіли провести там акцію протесту проти розведення військ. У Стокгольмському арбітражному суді розпочали розгляд скарги російського газового монополіста "Газпрому" щодо українського "Нафтогазу". Остаточне рішення очікують восени 2021 року.
Також у випуску:
Під час розведення військ на Донбасі підконтрольні Україні села та міста можуть опинитися у так званій сірій зоні.
Бабине літо почнеться до кінця тижня та триватиме майже два тижні.
У Рівному поліцейський вистрелив собі у голову просто під час чергування.
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